Москва, 30 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В России спрос на земельные участки будет оставаться на стабильном уровне, и его сильного снижения можно не ждать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова. Так она прокомментировала информацию о некотором снижении спроса на данный вид недвижимости.

(сс) Sergey Kutuzov Участок

«Некоторое снижение спроса на земельные участки связан с несколькими факторами, первый из которых сезонный. Во-вторых, проявляется эффект удовлетворения наиболее ажиотажного спроса в 2020 — начале 2021 года, — сказала Грызенкова. — С другой стороны, не стоит забывать про расширение программ льготной ипотеки и обсуждение «индустриального» ИЖС, разработанных в Минстрое России и ДОМ.РФ. Очевидно, что дистанционная занятость будет сохраняться, пусть и частично, что также повышает привлекательность загородной жизни. Поэтому спрос на земельные участки будет находиться на стабильном уровне, и не стоит ожидать его существенного падения. Исключения — участки в неудобных местах, без социальной инфраструктуры, с плохими дорогами и очевидными экологическими проблемами».

А вот удачные участки, расположенные в престижных локациях, обладающие необходимой инфраструктурой или перспективами ее создания, по словам экономиста, будут пользоваться популярностью и дорожать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года рост стоимости земельных участков в РФ может составить от 10% до 30%.