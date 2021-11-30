Ванкувер, Канада, 30 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Многопользовательское тестирование игры Company of Heroes 3 стартует сегодня, 30 ноября 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «СофтКлаб».

Геймер

Тестирование будет доступно пользователям сервиса Steam. В рамках его проведения геймеры смогут поиграть на четырёх картах в различных режимах: совместной игры против компьютера, сражениях с другими игроками или одиночной битвы с компьютером.

Добавим, что полноценный релиз стратегической игры Company of Heroes 3 состоится в 2022 году. Точная дата пока неизвестна.