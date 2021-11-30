Барнаул, 30 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Да, давно не было в политической повестке темы, которая бы так радикально разделила общество. И вот она появилась — пресловутые QR-коды. Об этом 30 ноября в своём телеграм-канале пишет доцент кафедры философии и культурологии Алтайского государственного педагогического университета Владислав Вакаев:

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

«Психоз и взаимная агрессия сторонников и противников вакцинации нарастают. И это меня очень тревожит. Недавно в эфире одного из федеральных каналов противников вакцинации уже стали приравнивать к экстремистам и сектантам, а один депутат регионального заксобрания даже предложил расстреливать тех, кто подделывает QR-коды.

Не отстают и антиваксеры, использующие другие каналы информации — соцсети. «Стадо», «подопытные кролики», «зомби» — это одни из самых мягких используемых эпитетов. Вот недавно даже овец нарядили в жилетки с кодами для демонстрации отношения к привитым».

По оценке Вкаева, среди антипрививочников есть определенная доля «жертв» разнообразного мракобесия — там и конспирологи, и ультра-ЗОЖники, и религиозные радикалы, но таких — явное меньшинство.

«Львиная доля противников вакцинации — вполне здравые люди, позиция которых вызвана одной причиной: недоверием к государству. И что уж греха таить, оно вполне обоснованно: слишком часто оно вводило нас в заблуждение. Теперь же, когда речь идет о самом важном — здоровье, люди стали осторожней вдвойне.

Нет доверия к власти, нет доверия к ее пропагандистам. Методы «пряника» не работают. Поэтому остается только «кнут». Собственно, власти и не скрывают, что QR-коды относятся к их числу. Но нужно признать, что возможности «силового» воздействия не беспредельны», — считает учёный.

Поясняя свои слова, Вакаев отметил:

«Люди сегодня крайне раздражены. Коронавирус и связанные с ним перипетии — далеко не главная причина этого. Продолжающееся вот уже несколько лет падение доходов и рост бедности, увеличение цен, рост налогов, ползучее наступление на права и свободы, консервация политической системы. Вот главные причины плохого социального самочувствия россиян. А пандемия стала всего лишь «вишенкой» на этом многослойном торте. Но крайне обострившей восприятие всех этих проблем, ставшей точкой их концентрации.

Я буквально кожей чувствую, как закипает котел народного недовольства. Который может рвануть в любую минуту. Уверен, это понимают и администраторы политической системы на самом верху. Поэтому вводить меру, которую не поддерживают порядка 80% жителей страны они вряд ли будут», — считает Вакаев.

По его прогнозу, власть будет «отыгрывать» назад в вопросе QR-кодов.

«Слишком большие политические, социальные и, главное, экономические издержки имеет эта тема. Поэтому принятие решения на федеральном уровне по QR-кодам будут оттягивать на начало следующего года. Потому что в январе, вероятно, начнется спад заболеваемости.

Я, конечно, не медик, но как ученый могу анализировать определенные закономерности и тренды. Помните, в прошлом году осенняя волна коронавируса сошла на нет с наступлением холодов? Вероятно, понижение температуры как-то влияет на вирусы (кстати, это касается и гриппа).

Так что естественное сезонное снижение заболеваемости будет выдано за очередную победу над коронавирусом. Власть отрапортует о том, что сумела решить задачу, а люди и бизнес с облегчением вздохнут. До следующей осени», — заключил учёный.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственные законопроекты о введении QR-кодов Госдума направила для обсуждения в регионы. До 15 декабря субъекты РФ должны определить свою позицию. Алтайские парламентарии еще не определились с решением по законопроектам о QR-кодах: они намерены провести заочное опросное голосование. Это произойдёт 10 декабря, после «широкого обсуждения с общественностью».

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Тем временем губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе недавней прямой линии заявил, что введение QR-кодов для посещения целого ряда публичных площадок — мера вынужденная и неизбежная:

«К сожалению, приходится идти на эти меры, решая задачи более важного, сложного и серьезного порядка, связанные со здоровьем и жизнью людей. Эти меры временные, вынужденные».

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