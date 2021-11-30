Биробиджан, , 11:16 — REGNUM Депутаты Заксобрания Еврейской автономии инициируют принятие закона, которым указано соблюдать тишину с 13:00 до 15:00 поместному времени. Тихое время также установлено с 22:00 до 8:00, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

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В закон внесены поправки. Ранее жителям ЕАО предписывалось соблюдать тишину только с 22:00 до 6:00. Исключения — аварийные работы и ремонт в новом доме в течение 1,5 лет после сдачи здания в эксплуатацию.

Законопроект предлагается принять на следующем заседании Госсобрания сразу в трёх чтениях. Аргументом для внесения поправок стали жалобы населения. Пожилые люди и маленькие дети обычно отдыхают после обеда, и им могут помешать шумные ремонтные работы в соседних квартирах.

Как сообщало ИА REGNUM, действующие в ряде регионов «часы тишины» в Госдуме расценили как недейственные из-за отсутствия необходимой реакции со стороны полиции. Федеральный парламент принимает законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам.