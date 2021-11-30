Бухарест, , 11:12 — REGNUM Более 23% жителей Румынии не располагают элементарными средствами для оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства и покупки качественных продуктов питания. Об этом 30 ноября со ссылкой на румынский Национальный институт статистики сообщило бухарестское издание Digi24.

Румыния PavelD

По данным экспертов, на данный момент без средств к существованию оказались около 4,5 миллионов румын, при этом абсолютное большинство из них не являются представителями «асоциальных элементов».

«Многие люди лишились стабильной работы из-за пандемии коронавируса, другие перестали получать помощь от государства, — резюмировал бухарестский экономист Адриан Негреску. — Вполне возможно, армия бедняков в нашей стране будет расти в геометрической прогрессии».

В то же время новое правительство Румынии во главе с Николае Чукэ объявило о намерении осуществить в стране очередной этап социальной реформы. Предполагается, что уже с января 2022-го года тысячам румынских малоимущих семей будут выделены средства для погашения задолженности по ЖКХ и ежемесячные продуктовые наборы.