Оренбург, 30 ноября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В центре Оренбурге активно идут работы по засыпке котлована, расположенного между улицами Краснознаменной и Володарского. Ликвидируют только вызывающий опасение блок «А». Второй блок, который находится на ул. Советской, решено законсервировать. Этот участок не является аварийным, сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Скандальный долгострой в центре Оренбурга

Как отметил 30 ноября председатель комитета по управлению имуществом города Дмитрий Цветков, ориентировочно первый этап, включающий завоз и утрамбовку грунта на блоке «А», завершится в течение полутора недель.

«Благоустройство территории запланировано на 2022 год. Сейчас решается вопрос о выделении финансирования на разработку проектной документации», — сказал он.

На блоке «Б» городская администрация инициировала консервацию двух въездных частей. Согласно судебному решению работы должна в течение полугода провести компания «ЗападноАбдулино». Однако собственник до сих пор бездействует. Обязательства взяла на себя мэрия. В последующем к компании будут предъявлены регрессные требования. Консервация подразумевает демонтаж конструкций на площади и установку бетонных перекрытий вровень с существующим покрытием.

«Мы самостоятельно разрабатываем проект. Два огороженных входа в блок «Б» должны быть заморожены и перекрыты. По факту, мы вернем площади первоначальный вид, она вновь будет свободной», — подчеркнул Цветков.

В администрации заявили, что муниципальные чиновники жестко контролируют исполнение контракта. На объекте установлена камера, которая позволяет в режиме реального времени наблюдать за процессом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, амбициозный проект по возведению торгово-администарвного комплекса «Атриум» в центре города начали реализоввыватьв 2002 году, но безуспешно. Красивым он оказался на бумаге, а на деле превратился в долгострой. Котлован с течением времени начал представлять угрозу Дому офицеров, являющемуся объектом культурного наследия. Здание могло обрушить в любой момент. В Оренбурге ввели режим повышенной готовности. Работы по засыпке котлована начались 17 ноября 2021 года.