Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Людвиг Агрен, один из самых популярных стримеров в мире, ушёл с платформы Twitch. Об этом 30 ноября на своей странице в Twitter пишет глава YouTube Gaming Райан Уайатт.

Twitch Gage Skidmore

https://twitter.com/Fwiz/status/1465443452687052800

Теперь Агрен будет выпускать контент эксклюзивно для YouTube Gaming. Согласно заявлению Уайатта, «это только начало».

Напомним, что в апреле 2021 года Людвиг Агрен установил мировой рекорд по количеству подписчиков на Twitch — он собрал больше 270 тыс. фолловеров за 31-дневную трансляцию.

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