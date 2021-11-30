Вашингтон, 30 ноября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Людвиг Агрен, один из самых популярных стримеров в мире, ушёл с платформы Twitch. Об этом 30 ноября на своей странице в Twitter пишет глава YouTube Gaming Райан Уайатт.

Gage Skidmore Twitch

https://twitter.com/Fwiz/status/1465443452687052800

Теперь Агрен будет выпускать контент эксклюзивно для YouTube Gaming. Согласно заявлению Уайатта, «это только начало».

Напомним, что в апреле 2021 года Людвиг Агрен установил мировой рекорд по количеству подписчиков на Twitch — он собрал больше 270 тыс. фолловеров за 31-дневную трансляцию.