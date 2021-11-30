Москва, 30 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Рэпер Тимур Юнусов (известен как Тимати) и ресторатор Антон Пинский планируют открыть сеть заведений с блюдами азиатской кухни. Об этом 29 ноября сообщил Forbes.

Скриншот с YouTube Тимати

По данным издания, первые две закусочные сети Red Box Юнусова и Пинского откроются в Москве 10 декабря 2021 года. «Мы также планируем открыть Red Box в Санкт-Петербурге в январе и в одном из терминалов аэропорта Шереметьево», — рассказал Пинский.

ИА REGNUM напоминает, что Тимати является совладельцем сети ресторанов Black Star Burger. Первое заведение сети было открыто в Москве в 2016 году.