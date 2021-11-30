Ульяновск, 30 ноября 2021, 11:04 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских по итогам работы в Ульяновском районе принял ряд решений. Они касаются коммунальной инфраструктуры, работы предприятий. Об этом глава региона написал на своей странице в «Инстаграмме».
По словам руководителя области, все поступившие обращения от населения взяты в работу. Говоря о проблемах, он отметил, что жители Ульяновского района, как и других муниципалитетов, подняли вопросы газификации школ, домов культуры и медицинских пунктов, которые нередко в отличие от жилых домов «топятся по старинке».
Губернатор отметил, что предыдущие годы работали адресно и локально, модернизируя наиболее проблемные теплоисточники. По мнению главы региона, проблему нужно решать «системно, определив финансирование и чёткий список» социально-культурных объектов для перевода на природный газ.
Алексей Русских пообещал, что будут выделены средства на запуск нового спортивного комплекса в Ишеевке, а расселение аварийного дома в селе Тетюшское ускорят и перенесут на 2022 год.
Также было отмечено, что много жалоб по ремонту дорог, освещению, работе общественного транспорта и модернизации социальных объектов. Глава заверил, что «постепенно будем решать».
Алексей Русских также обратил внимание на работу предприятий. В частности, с заводом «Волжанка» в Ундорах подписано соглашение о поэтапном повышении заработной платы в коллективе. Глава региона также ознакомился с инвестиционными проектами предприятия и производственными планами завода.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор встретился с жителями села Вышки Ульяновской области, которые подняли проблемы водоснабжения. По итогам встречи с инициативной группой было принято решение реконструировать сети, которые не ремонтировать 20 лет, в 2022 году. В бюджете Ульяновской области на это предусмотрено более 23 млн рублей. Речь идёт о замене 13,4 км водопроводных сетей.
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