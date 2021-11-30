Ульяновск, 30 ноября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских по итогам работы в Ульяновском районе принял ряд решений. Они касаются коммунальной инфраструктуры, работы предприятий. Об этом глава региона написал на своей странице в «Инстаграмме».

Ulgov.ru Губернатор Ульяновской области Алексей Русских

По словам руководителя области, все поступившие обращения от населения взяты в работу. Говоря о проблемах, он отметил, что жители Ульяновского района, как и других муниципалитетов, подняли вопросы газификации школ, домов культуры и медицинских пунктов, которые нередко в отличие от жилых домов «топятся по старинке».

«Поручил разработать программу реконструкции теплоисточников на объектах социальной сферы в тех населённых пунктах, где уже есть газ, подведённый до границ домовладений этих объектов. Раньше в Ульяновской области такой программы не было», — написал Алексей Русских.

Губернатор отметил, что предыдущие годы работали адресно и локально, модернизируя наиболее проблемные теплоисточники. По мнению главы региона, проблему нужно решать «системно, определив финансирование и чёткий список» социально-культурных объектов для перевода на природный газ.

Алексей Русских пообещал, что будут выделены средства на запуск нового спортивного комплекса в Ишеевке, а расселение аварийного дома в селе Тетюшское ускорят и перенесут на 2022 год.

Также было отмечено, что много жалоб по ремонту дорог, освещению, работе общественного транспорта и модернизации социальных объектов. Глава заверил, что «постепенно будем решать».

Алексей Русских также обратил внимание на работу предприятий. В частности, с заводом «Волжанка» в Ундорах подписано соглашение о поэтапном повышении заработной платы в коллективе. Глава региона также ознакомился с инвестиционными проектами предприятия и производственными планами завода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор встретился с жителями села Вышки Ульяновской области, которые подняли проблемы водоснабжения. По итогам встречи с инициативной группой было принято решение реконструировать сети, которые не ремонтировать 20 лет, в 2022 году. В бюджете Ульяновской области на это предусмотрено более 23 млн рублей. Речь идёт о замене 13,4 км водопроводных сетей.