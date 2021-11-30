Сеул, 30 ноября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём обратился к жителям страны с просьбой по возможности избегать личных встреч, помня о серьёзности нынешней эпидемической ситуации и стремительном росте числа пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра.

(сс) 염태희 Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём

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Данное заявление он сделал 30 ноября в ходе заседания правительства.

Он подчеркнул, что страна снова находится на перепутье, поскольку штамм коронавируса «Омикрон» становится новой угрозой для системы реагирования на COVID-19.

Ким Бу Гём попросил глав правительственных учреждений сделать всё возможное для борьбы с пандемией, мобилизовав все доступные ресурсы.

Премьер-министр отметил, что от плана постепенного возвращения к нормальной повседневной жизни или схемы «жизнь с COVID-19» отказываться нельзя из-за ущерба, который понесли представители малого бизнеса и частные предприниматели.

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