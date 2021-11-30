Тверь, , 11:04 — REGNUM В Тверской области перед судом предстанет гражданин иностранного государства, обвиняемый в покушении на убийство своей сожительницы и её пяти детей, об этом сообщили 30 ноября в пресс-службе Следственного комитета России.

Поджог

По версии следствия, в августе 2021 года обвиняемый. 1972 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал убийством несовершеннолетним дочерям своей сожительницы, при этом он демонстрировал вилы, нож, предмет, похожий на боевое оружие. Кроме того, вечером 8 сентября мужчина, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с сожительницей, совершил поджог на чердаке дома, где жила женщина с пятью детьми. Возгорание вовремя обнаружила одна из дочерей женщины, семья вовремя успела покинуть горящий дом. Само жилище полностью сгорело.

Подозреваемого оперативно задержали, в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.