Москва, , 11:04 — REGNUM Четырех генералов и трех полковников Росгвардии, которые связаны с внедрением в структуре внутренних войск (ВВ) МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) «Недвижимость», заподозрила в махинациях на сумму почти 200 млн рублей Главная военная прокуратура РФ. Об этом 30 ноября сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Росгвардия Rosgvard.ru

Уточняется, что военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление СК России материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях против названных высокопоставленных офицеров Росгвардии. При этом их подозревают в растрате 192 млн рублей и злоупотреблении на этапе разработки ИС «Недвижимость» ещё в период с 2012 по 2016 год.

Также указывается, что имеется ввиду информационная система, призванная определить единый порядок учёта объектов Росгвардии (а до 2016 года — во внутренних войсках МВД России), систематизировать их и внести в единый реестр для удобства управления и обслуживания.

Вместе с тем, отмечается, что к началу образования Росгвардии в 2016 году система не заработала, а все выделенные на ее создание из бюджета 192 млн руб. были полностью освоены. При этом, согласно предварительным подсчетам проверяющих, только завышение цены произведенных работ на указанную систему составило порядка 90 млн руб.

«Под подозрение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в данном случае попали несколько бывших руководителей ГЦ АСУ ВВ МВД и Росгвардии, включая генерал-майора Андрея Козлова», — говорится в материале издания.

Кроме того, уточняется, что после дальнейших проверок под подозрение о возможном злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), попали экс-начальник главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беляков, его заместитель генерал-майор Александр Выродов и глава департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенанту Валерий Дугинов.

Помимо того, добавляется, что первые соглашения ИС «Недвижимость», были подписаны главным центром автоматизированной системы управления (ГЦ АСУ) ВВ МВД с Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина. Сторонами было заключено пять контрактов, согласно которым указанная система должна была начать работать в 2016 году.

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