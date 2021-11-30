Москва, 30 ноября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Запись новогодних огоньков идет полным ходом, однако смотреть их по телевизору в праздничную ночь собирается лишь один из девяти жителей России (11%). Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

annca Новый Год

Самые ожидаемые в новогоднюю ночь с 2021 на 2022 год артисты — это поп-певица Зиверт, исполнитель песен в жанрах поп и хип-хоп Niletto и азербайджанский и российский певец, музыкант, автор песен Эмин.

Также в десятку тех артистов, которых граждане хотят увидеть по ТВ в новогоднюю ночь, вошли Григорий Лепс, Максим Галкин, Николай Басков, Алла Пугачева, Лев Лещенко, София Ротару и Ани Лорак.

Опрос проведен 11−18 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 343 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, в новогоднюю ночь с 2021 на 2022 года собираются смотреть праздничные огоньки лишь 11% жителей России.

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