* ИГ — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, 30 ноября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. База боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожена в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщает 30 ноября РИА Новости со ссылкой на местный источник.

FazelFazly Джелалабад — административный центр провинции Нангархар

Ликвидация базы стала итогом операции радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которому принадлежит власть в стране. Начальник штаба вооруженных сил Афганистана Кари Фасихуддин ранее заявил, что названная группировка присутствует в некоторых районах страны и угрожает стабильности.

Источник рассказал, что боевиков уничтожили в результате утреннего боя в деревне Зангвай. Судя по звуку выстрелов, применялось лёгкое и тяжёлое вооружение. Выжил только один из террористов, остальные, в том числе женщины, ликвидированы.

В полиции Нангархара сообщили об уничтожении троих боевиков, включая женщину. Ещё одного захватили живым.

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