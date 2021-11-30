Пенза, 30 ноября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Пензенской области в течение недели (22−28 ноября) зарегистрировали 3001 случай ОРВИ (225,5 на 100 тыс. населения). Суммарная заболеваемость выше уровня эпидпорога на 23,1%, сообщает 30 ноября территориальное управление Роспотребнадзора.

Okeydoc.ru Лечение заболевания

Пороговый уровень заболеваемости превышен среди населения старше 15 лет на 90,4%. Высокий уровень заболеваемости ОРВИ регистрируется в Сердобском районе (748,0 на 100 тыс. населения), в Спасском районе — 587,0, в Сосновоборском — 579,5 на 100 тыс. населения, в Мокшанском — 548,4.

В Пензе за прошедшую неделю зарегистрировали 1263 случая заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. Эпидпорог превышен на 8,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в России, эпидпорог остаётся превышен в 46 регионах страны. Прирост заболеваемости отмечается в основном среди взрослого населения и подростков.

Читайте также: Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ