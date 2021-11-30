Горно-Алтайск, , 11:00 — REGNUM Прокуратура в Республике Алтай организовала проверку в интернате, из которого ранее сбежал 15-летний подросток. По данным СМИ, беглец не хотел возвращаться назад, поскольку ему там было плохо, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Ученики интерната

Подросток сбежал из школы интернат им. Г.К. Жукова 26 ноября. К настоящему времени его местонахождение установлено, после чего правоохранители передали его администрации интерната.

«Фактов совершения в отношении мальчика противоправных деяний со стороны сотрудников и персонала образовательной организации не установлено, необходимость пребывания мальчика в школе-интернате обусловлено ограничением его матери в родительских правах, с которой желает проживать подросток», — отметили в ведомстве.

Мальчик может вернуться к матери по истечении шестимесячного срока, который истекает в декабре. Однако этот вопрос будет решаться в судебном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее интернат им. Г.К. Жукова оказалось в центре скандала после самовольных уходов детей. Всего за пять месяцев 2021 года из школы сбежали пять подростков. В одном случае девочка сбежала после того, как её избил другой воспитанник.

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