Вашингтон, 30 ноября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. 19-летнего жителя США подстрелили из-за игровой консоли PlayStation 5 (PS5). Об этом 30 ноября пишет Kotaku.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

По данным издания, юноша пытался продать консоль незнакомцу, однако «покупатель» достал пистолет и попытался украсть устройство. В ходе непродолжительной потасовки нападавший выстрелил 19-летнему продавцу в бок и скрылся — юноша уже доставлен в больницу, и его жизни ничего не угрожает.

Добавим, что игровая консоль PlayStation 5 так и не появилась в свободной продаже в большинстве стран мира. Сейчас приобрести её можно только по предварительным заказам или у перекупщиков по завышенной стоимости.