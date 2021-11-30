Иркутск, , 10:58 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 30 ноября известило о направлении в суд уголовного дела в отношении замдиректора по воспитательной работе, воспитателей и медсестры ГОКУ «Школа-интернат р.п. Квиток». Они обвиняются в превышении должностных полномочий и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Дети (сс) PublicDomainPictures

Следователями установлено, что обвиняемые причиняли подросткам телесные повреждения, в том числе — с применением различных предметов.

В ходе следствия были допрошены воспитанники школы-интерната, персонал и иные лица. Проведён рядследственных действий и экспертиз, результаты которых легли в основу доказательственной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, о применении физической силы 5 августа в полиции рассказали несколько воспитанников ГОКУ «Школа-интернат р.п. Квиток». С их слов, причиной такого отношения стал самовольный уход подростков из интерната. Вернувшись, они столкнулись с наказанием со стороны персонала.

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