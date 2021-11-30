Кемерово, 30 ноября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В кузбасской шахте «Листвяжная» обнаружено ещё 20 тел — 18 шахтеров и два горноспасателя. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Стихийный мемориал в память о погибших на шахте «Листвяжная»

Уточняется, что газовая обстановка в данный момент не позволяет осуществить их подъем на поверхность.

Ранее стало известно, чтобы обезопасить обстановку в кузбасской шахте потребуется около недели.