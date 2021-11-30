Великий Новгород, , 11:10 — REGNUM В Новгородской области из-за затянувшегося снегопада ситуация с электроснабжением ухудшилась. К утру последнего дня осени без электроснабжения остаются 14 117 жителей 438 населенных пунктов. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Снегопад Павел Редин © ИА Красная Весна

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Наиболее пострадавшие районы — Хвойнинский, Окуловский Старорусский, Волотовский и Парфинский. В настоящее время на восстановительных работах задействованы 97 бригад, 99 единиц техники, 382 человека, включая десять сотрудников МЧС.

«Дополнительно ожидается завтра прибытие десяти бригад из Вологды и Архангельска», — добавили в пресс-службе.

Также задействованы силы Лесхоза для рубки упавших деревьев в Окуловском и Мошенском районах — 13 человек. Привлечены сотрудники «Новгородоблэлектро», магистральных электрических сетей.

«Работы продолжаются. Значительный объем планируется восстановить до конца дня», — заверили в обладминистрации.

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