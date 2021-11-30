Якутск, , 10:56 — REGNUM В Якутске на женщину набросилась стая из девяти собак. Прокуратура проводит проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

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Женщина отбивалась сумкой, собаки хватали её за полы пальто, окружали с разных сторон и вели себя агрессивно. Животных уже начали отлавливать.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан, полноты проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября собаки напали на школьника в селе Бетюнцы Амгинского района Якутии. Тогда прокуратура пришла к выводу, что власти муниципалитета допустили появление стаи безнадзорных собак, не отлавливая их должным образом.