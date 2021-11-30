Варшава, , 10:52 — REGNUM Польская компания CD Projekt RED «усердно работает» над следующим масштабным обновлением для ролевой игры Cyberpunk 2077. Об этом 30 ноября пишет издание Eurogamer.

Cyberpunk 2077

Релиз обновления должен состояться одновременно с выходом версий Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения. Это произойдёт в первом квартале 2022 года — точная дата пока не называется.

Добавим, что изначально CD Projekt RED планировала выпустить версии Cyberpunk 2077 для нового поколения консолей ещё в 2021 году. Однако релиз был перенесён из-за того, что разработчики не успевали обеспечить должное качество нового контента.

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