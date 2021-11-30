Варшава, 30 ноября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Польская компания CD Projekt RED «усердно работает» над следующим масштабным обновлением для ролевой игры Cyberpunk 2077. Об этом 30 ноября пишет издание Eurogamer.

Cyberpunk 2077

Релиз обновления должен состояться одновременно с выходом версий Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения. Это произойдёт в первом квартале 2022 года — точная дата пока не называется.

Добавим, что изначально CD Projekt RED планировала выпустить версии Cyberpunk 2077 для нового поколения консолей ещё в 2021 году. Однако релиз был перенесён из-за того, что разработчики не успевали обеспечить должное качество нового контента.