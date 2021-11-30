Челябинск, 30 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Бывший гендиректор Челябинского авиапредприятия Андрей Осипов осуждён за мошенничество. Приговор вынес Центральный райсуд Челябинска.

Kakprosto.ru Суд

Следователи считают, что на служебном автомобиле Осипов попал в аварию, но покинул место ДТП. А затем чтобы получить страховую выплату, поручил подчинённому инсценировать и оформить фиктивное ДТП, сдал документы в страховую компанию и по ним страховщик перечислил более 170 тыс. рублей.

Задержан он был в марте и часть времени провёл в СИЗО. Суд назначил ему три года условного наказания. Прокурор просил отправить его в колонию общего режима.