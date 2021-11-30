Москва, 30 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Заводы по производству водорода из природного газа могут появиться в германской федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, соответствующие переговоры с руководством региона ведёт компания «Газпром». Об этом сообщил торгпред России Андрей Соболев.

Gazprom.ru «Газпром»

Переговоры касаются возможного строительства водородных заводов в районе города Любмин. Работать они будут на природном газе, поставляемом по газопроводам «Северный поток» и «Северный поток — 2», сказал Соболев.

Он отметил, что компания «Новатэк» и германская Uniper подписали соглашение о взаимопонимании в области производства и поставок водорода. Стороны намерены совместно развивать производство, транспортировку и поставки водорода, в том числе на электростанциях Uniper в России и Западной Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал водородную энергетику будущей основой для развития Сибири.

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