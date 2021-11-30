Оренбург, 30 ноября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Оренбурге в здании морга по ул. Монтажников 30 ноября прошли обыски, сообщают СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ сотрудники

По данным портала 56orb.ru, здание судебно-медицинской экспертизы было закрыто для посетителей. Оперативные мероприятия проводили сотрудники ФСБ с участием группы спецназа.

В свою очередь orenburg.media информирует, что сотрудники ФСБ оказывали силовую поддержку следственным органам.

В СУ СКР по Оренбургской области отметили, что не комментируют ситуацию. Официальных комментариев также нет ни от ФСБ, ни от УМВД по региону.