Тбилиси, 30 ноября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 53 854 исследования на SARS-CoV-2 выявили 5050 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 30 ноября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 845 643 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 788 201 победил инфекцию, в том числе 4214 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 12 054 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 80 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6554 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1135.

Днём ранее в Грузии в ходе 20 068 исследований выявили 1954 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 4477 человек, скончались 47 пациентов с COVID-19.