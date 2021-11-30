Москва, , 10:46 — REGNUM Комиксы «Дочь реки» и «Негалиод» попали в топ-лист международной книжной ярмарки non/fiction №23. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября сообщают в пресс-службе издательства «МИФ».

Комиксы Дарья Драй © ИА REGNUM

«Дочь реки» — этоприключенческий роман, вдохновлённый африканской мифологией. Он посвящён истории строительства одной из крупнейших плотин, когда-либо возведённых в Южной Африке.

«Негалиод» — фантастический комикс о жизни в постапокалиптическом мире, населённом динозаврами. Он расскажет историю юного пастуха, который становится участником революции и свидетелем множества невообразимых событий.

Добавим, что ярмарка non/fiction №23 состоится со 2 по 6 декабря 2021 года в Москве. В ней примут участие представители 18 стран.