Кемерово, 30 ноября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В кемеровской шахте «Листвяжная» продолжается откачка воды. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщили губернатор региона Сергей Цивилёв и гендиректор Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев.

Пресс-служба правительства Кузбасса Бурильная установка. Шахта «Листвяжная»

По их данным, газовую обстановку в тоннелях обезопасят с помощью бурения технологических скважин.

По предварительной оценке, на это потребуется пять-шесть дней, а также до дней дней на закачку азота и углекислого газа.