Воронеж, 30 ноября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Платоновский фестиваль и фестиваль детских театров «Маршак» в Воронеже в 2022 году состоятся. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев на встрече с художественным руководителем Воронежского камерного театра и советником губернатора по культуре Михаилом Бычковым 29 ноября, сообщила пресс-служба облправительства.

Павел Ищенко ИА REGNUM Худрук Воронежского камерного театра и советник губернатора по культуре Михаил Бычков

Ход подготовки к проведению фестивалей обсуждался в ходе встречи. Губернатор заверил, что оба фестиваля обязательно состоятся в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Платоновский фестиваль провели в июне, однако без зарубежной программы — сначала её намеревались провести в сентябре, затем и вовсе перенесли на 2022 год. Фестиваль «Маршак» планировалось провести в оффлайн-формате осенью 2021 года, но из-за резкого подъёма заболеваемости ковидом его решили отменить.