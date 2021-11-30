Уфа, , 10:48 — REGNUM Отозвать разрешение на строительство многоэтажного жилого дома на месте сносимого здания «А-Кафе» потребовала прокуратура Уфы. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

4 Строительство домов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Установлено, что в 2019 году собственник земельного участка, расположенного на проспекте Октября, д. 75, без получения разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка, требующего проведения общественных обсуждений, незаконно перевел вид использования участка с «развлечение и общественное питание» на «многоэтажная многоквартирная жилая застройка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что при этом чиновники городской администрации не приняли мер к обжалованию этих действий.

«Более того, несмотря на размещение земельного участка в зоне государственной охраны объекта культурного наследия-здания госцирка, выдали градостроительный план, предусматривающий возможность размещения на нём многоквартирного дома, а также соответствующее разрешение на строительство 27-этажного дома», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в проект были внесены и 184 машиноместа на прилегающей территории, использование которой разрешено только для размещения декоративных устройств, малых архитектурных форм и озеленения.

В результате сотрудники прокуратуры Уфы внесли в адрес главы администрации города представление с требованием принять меры к устранению нарушений законодательства.