Москва, , 10:44 — REGNUM Итоги Всероссийского конкурса образовательных, туристических и культурных проектов городов, носящих почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести», подведут 30 ноября 2021 года в Общественной палате РФ, а также наградят его победителей. Об этом 30 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На церемонии награждения в ОП РФ Technologiya.ru

Эксперты сессии выразили готовность оказать поддержку проектам городов трудовой доблести на самом высоком уровне.

«Фонд «История Отечества» системно через свои конкурсные механизмы поддерживает проекты, которые призваны стать мостом между знаниями историков и населением. А технологии патриотического воспитания и, в данном случае, воспитания через трудовой подвиг и историю трудовых городов заслуживают отдельного внимания и должны поддерживаться на государственном уровне. Фонд открыт для предложений и инициатив из городов трудовой доблести и приглашает участвовать в последующих конкурсах», — заявил Константин Могилевский, являющийсяпредседателем Правления Российского исторического общества, исполнительный директор Фонда «История Отечества».

При этом для создания межмуниципальных проектов и кооперации городов, сохранивших тыловую историю военных лет, в октябре в Ульяновске АНО АСТИК вместе с ульяновским отделением Общероссийской общественной молодежной патриотической организации ООО РСВА «Наследие» провели Акселератор проектов городов трудовой доблести. Участники последнего внесли предложения по развитию кооперации городов трудовой доблести и продвижению темы трудового подвига на региональном и федеральном уровнях.

«Конкурс помог нам сформировать пул технологий патриотического воспитания, основанных на личных историях жителей городов трудовой доблести. Мы продолжим работать на популяризацию патриотических событий, проводимых в этих городах, имеющих непосредственное отношение к истории и настоящему города, чтобы создать важный импульс личной причастности каждого к истории гражданских и трудовых подвигов. К сожалению, близко время, когда парад Победы на Красной площади пройдёт без участия ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому необходимо вместе бороться за эмоцию наших детей, формировать знания на основе истории и подвигов не только на фронтах, но и в тылу, на предприятиях, фабриках, госпиталях…» — подчеркнула член Общественной палаты РФ Елена Родионова.

На церемонию награждения в Общественную палату Российской Федерации приглашены представители проектных команд, вошедшие в число победителей, от городов: Тюмень (проекты «Помним своего солдата» и «Тюмень тыловая»); Коломна (проект «Специальная полоса «Город трудовой доблести»); Рыбинск (проект «Дневник рыбинского школьника»); Самара (проект «Шагая по улицам старой Самары»); Чебоксары (проект Интеллектуальная квест-игра «Чебоксары: Невидимый фронт»); Ярославль (проект Экспозиционный комплекс «Город трудовой доблести»); Барнаул (проект Фотовыставка «Барнаул — Город трудовой доблести»); Москва (проект Международная комплексная комбинированная экспедиция «Трудовая доблесть России. Резервы человечества»); и Красноярск (проект Электронный онлайн-календарь «Красноярск. Во имя Победы. 1941−1945»).

Отметим, конкурс был объявлен в июне этого года в городе Севастополь на Всероссийской историко-стратегической сессии «И тыл был фронтом», организаторами которой выступила Автономная некоммерческая организация «Агентство социальных технологий и коммуникаций» при поддержке Фонда «История Отечества».