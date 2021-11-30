Чебоксары, , 10:42 — REGNUM В Чебоксарах двух несовершеннолетних подозревают в грабеже 15-летних подростков с применением насилия. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Драка Иван Шилов © ИА REGNUM

Под подозрение попали двое 17-летних чебоксарцев. По версии следствия, 24 ноября 2021 года около 21:00 в подъезде одного из многоквартирных домов они напали на ранее незнакомых им 15-летних подростков, избив их и забрав у одного беспроводные наушники, а также вынудив перечислить 1 тыс. рублей.

Подозреваемых установили после обращения родителей пострадавших. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабёж с применением насилия»).

В управлении отмечают, что один из подростков в августе 2021 года был осуждён за грабёж в августе этого года. На время следствия он помещён под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Чебоксарах четверо подростков предстанут перед судом по обвинению в угоне автомобиля. В заведения, где учатся обвиняемые, внесены представления.

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