Юрга, Кемеровская область, 30 ноября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Арбитраж Кемеровской области удовлетворил иск ООО «Юргинский машиностроительный завод» к его «дочернему» активу — ООО «Юргинская ТЭЦ», обеспечивающему теплом моногород Юрга. Решение о взыскании с ответчика более 450 млн рублей ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Ako.ru ТЭЦ Юрга

В карточке дела 30 ноября 2021 года появилась запись судьи Бондаренко — «иск удовлетворить полностью». «Юрмашзавод» потребовал взыскать со своего дочернего актива, которым он владеет единолично, — 418,67 млн рублей долга и более 38,7 млн рублей неустойки. С учётом претензий остальных кредиторов такая задолженность может окончательно отправить ТЭЦ в долговую яму.

Помимо этого, на сегодня в отношении ООО «Юргинская ТЭЦ» не до конца рассмотрен и банкротный иск. Истцами выступили сразу 84 юридических лица. Общая сумма заявленного долга — 1,3 млрд рублей. Дело приняла судья Виноградова. Первое заседание пройдёт 14 декабря 2021 года.

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Напомним, ТЭЦ в 2019 году была выделена из обанкроченного ООО «Юргинский машзавод», чтобы не допустить проблем с отоплением жилых домов и социальных объектов. Завод на 90% принадлежит компании «РТ-Капитал» из дивизиона госкорпорации «Ростех». В преддверии банкротства деятельность предприятия была остановлена, под сокращение попала большая часть коллектива.

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