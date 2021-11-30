Сочи, Краснодарский край, , 10:39 — REGNUM Объявлены имена двухсот победителей первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Они выиграли денежные премии в размере 1 000 000 рублей, которые можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Кроме того, все победители отправятся в путешествие по России: они смогут совершить уникальные познавательные туры по Северному Кавказу, Сахалину, Камчатке, Уралу и другим регионам страны.

Твой Ход — Финал АНО «Россия — страна возможностей»

Торжественная церемония награждения прошла в парке науки и искусств «Сириус». В ней приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов, председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев.

«Вы все победители, потому что не побоялись подать заявку на конкурс, испытать себя, и у вас получилось. 200 победителей получат гарантированный миллион для прохождения программ магистратуры в любом российском вузе, а если поступают на бюджетное отделение — потратить его на дополнительное образование, стажировки, научные работы или в качестве вложения в свой бизнес. Но все финалисты и победители получают еще и поездки в рамках программы «Больше, чем путешествие». Многие из вас участвовали в разработке этих туров, и у каждого будет возможность поехать в одно из таких путешествий, посмотреть нашу прекрасную страну. И это не только знакомство с удивительной природой или красивыми местами, но и встречи с такими же студентами как вы. Это уникальная возможность, дающая и ощущение удивительной страны, в которой мы с вами живем, и открывающая для каждого из вас новые возможности», — отметил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко отметил, что для сообщества «Твоего Хода» будет организована смена на летнем молодежном форуме «Территория смыслов», который ежегодно проходит на площадке Мастерской управления «Сенеж», а также отдельный лагерь «Твоего Хода» на большом фестивале «Таврида-АРТ». Также со следующего года будет проводиться ежегодный большой Всероссийский студенческий форум. Первый в течение недели планируется провести в сентябре 2022 года в Казани.

«Нет ничего невозможного, все в ваших руках. И как не раз говорил наш Президент: «Россия для каждого талантливого человека, действительно, страна возможностей». Вы невероятно талантливые! Это ваши возможности!» — сказал, обращаясь к участникам, Сергей Кириенко.

50 вузам, отправившим на финал конкурса «Твой Ход» наибольшее количество участников, будут вручены гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие университетов.

«Дорогие конкурсанты, вы уже проделали длинный путь и многого добились. Только вдумайтесь, в самом начале соревнований, на этапе регистрации, вас было больше 560 тысяч. В финал прошла только 1 000 студентов, а победителями стали 200 человек. То есть конкуренция была сумасшедшая, такого не бывает даже среди абитуриентов ведущих вузов мира. На финале я встретил много ребят, которые были победителями, финалистами, участниками других проектов платформы «Россия — страна возможностей». Всего 3.5 года назад Президент России принял решение о создании нашей платформы для того, чтобы каждый мог реализовать свои возможности. И сегодня здесь присутствуют участники конкурсов «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв», олимпиады «Я — профессионал», кубка «Управляй!» и многих других проектов. Вы не только сами уже добились многого, вы даете возможности тем людям, которые вокруг вас. И за это вам большое спасибо!» — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Многие активные участники конкурса «Твой Ход» получили специальные призы и приглашения на стажировки в крупнейшие компании России, в их числе ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО «РЖД», российская технологическая компания VK.

Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» проходил с 27 по 29 ноября 2021 года в парке культуры и науки «Сириус». В нем участвовала 1 000 студентов из 76 регионов страны. На финале они занимались проектированием университета будущего, отвечая на мегавызовы — стратегически важные задач для современной молодежи и российских университетов.

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проводился впервые. Его организаторами выступили АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Всего заявки на участие в первом Всероссийском конкурсе «Твой Ход» подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.

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