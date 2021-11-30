Сочи, Краснодарский край, 30 ноября 2021, 10:39 — REGNUM Объявлены имена двухсот победителей первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Они выиграли денежные премии в размере 1 000 000 рублей, которые можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Кроме того, все победители отправятся в путешествие по России: они смогут совершить уникальные познавательные туры по Северному Кавказу, Сахалину, Камчатке, Уралу и другим регионам страны.
Торжественная церемония награждения прошла в парке науки и искусств «Сириус». В ней приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов, председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев.
Сергей Кириенко отметил, что для сообщества «Твоего Хода» будет организована смена на летнем молодежном форуме «Территория смыслов», который ежегодно проходит на площадке Мастерской управления «Сенеж», а также отдельный лагерь «Твоего Хода» на большом фестивале «Таврида-АРТ». Также со следующего года будет проводиться ежегодный большой Всероссийский студенческий форум. Первый в течение недели планируется провести в сентябре 2022 года в Казани.
50 вузам, отправившим на финал конкурса «Твой Ход» наибольшее количество участников, будут вручены гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие университетов.
Многие активные участники конкурса «Твой Ход» получили специальные призы и приглашения на стажировки в крупнейшие компании России, в их числе ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО «РЖД», российская технологическая компания VK.
Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» проходил с 27 по 29 ноября 2021 года в парке культуры и науки «Сириус». В нем участвовала 1 000 студентов из 76 регионов страны. На финале они занимались проектированием университета будущего, отвечая на мегавызовы — стратегически важные задач для современной молодежи и российских университетов.
Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проводился впервые. Его организаторами выступили АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Всего заявки на участие в первом Всероссийском конкурсе «Твой Ход» подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.
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