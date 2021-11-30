Ярославль, 30 ноября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля рассказали, как будет украшен город к Новому году. Подробно об этом сообщила директор «Агентства по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ирина Марченко на еженедельном совещании в мэрии.

Мэрия Ярославля Новогодний Ярославль

Цвета этой зимы в Ярославле — синий и белый. Оформляют предстоящий праздник с акцентом на тепло и уют.

Так на Советской площади будет установлена главная городская ёлка с гирляндами и декоративная поздравительная конструкция. На площади Волкова поставят световой шар и подсветят ели, уже сейчас там «играют» снеговики-музыканты. В Демидовском сквере уже установили светодиодные украшения в виде елей и шара, а в ближайшие дни планируют поставить там же упряжку Деда Мороза.

На Первомайском бульваре уже сейчас поставлены световые ели, планируется к установке камин с подарками. На Красной площади поставят светодиодный «фонтан», а на Кирова вновь установят фоторамку и новогоднюю арку. У ТЮЗа поставят ель с игрушками, которые сделали ярославские школьники. В Дзержинском районе в парке Победы в этом году новое оформление новогодней ели. Обновится новогоднее убранство на территории сквера на проспекте Машиностроителей.

Как отметила Ирина Марченко, символикой праздника нового года станет уже известная композиция в виде варежек с надписью «Всем тепла».