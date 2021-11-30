Саратов, , 10:43 — REGNUM В Саратове сегодня ночью произошла смертельная авария с участием кареты скорой помощи. Об этом 30 ноября сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

ДТП Pravovoyicentr.ru

«Не могу не сообщить о трагедии, которая произошла сегодня ночью. Бригада скорой помощи попала в смертельную аварию, погиб водитель, два фельдшера в тяжёлом состоянии. Трагедия произошла на Московском шоссе. Обстоятельства произошедшего уточняются», — написал на своей странице в Instagram глава облминздрава.

ИА REGNUM напоминает, 28 ноября в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Саратовской области погибли три человека. Водитель легкового автомобиля BMW не выбрал безопасную скорость движения и выехал на полосу встречного движения, на которой столкнулся с грузовиком «Газель», развозившим хлебобулочную продукцию.

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