Рогозин считает хамством заявления генсека НАТО о России
Москва, 30 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс намерен предотвратить любую «агрессию России», являются хамством. Такую оценку его высказываниям дал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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Рогозин вспомнил времена, когда он в 2008—2011 годах возглавлял в Брюсселе постоянное представительство России при НАТО. Тогда, по его словам, «ни одному натовскому чиновнику не приходило в голову произносить нечто подобное в наш адрес».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантическому альянсу хотелось бы, чтобы Россия не представляла никакой угрозы. И именно с такой Россией, по его словам, НАТО хотелось бы вести диалог.
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Он также добавил, что альянс хочет не воевать с Россией, а «напротив — предотвращать любую её агрессию». Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО должны проявлять единство — тогда Россия и не захочет «нападать» на какую-то из стран альянса.
Также генсек НАТО пообещал, что «агрессия России» против Украины получит ответ со стороны Североатлантического альянса.