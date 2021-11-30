Москва, , 10:36 — REGNUM Российская госкорпорация «Ростех» разрабатывает программное обеспечение (ПО) на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое будет помогать правоохранителям предсказывать массовые беспорядки и предлагать им порядок действий в связи с эскалацией конфликта. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Искусственный ителлект

Отмечается, что ПО будет анализировать отправленные сообщения в социальных сетях, средствах массовой информации, а также информацию, предоставляемую «умными» камерами и другими источниками.

Если избежать массовых беспорядков не удалось, ПО будет предлагать правоохранителям меры по их ликвидации.

Разработкой программного обеспечения займется подразделение Ростеха — ООО «Национальный центр информатизации»., Разработку планируется завершить в 2022 году.

Читайте также: Мизулина уверена, что введение QR-кодов угрожает безопасности страны