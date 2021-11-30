Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM Погибшего в Петербурге при задержании банды телефонных мошенников офицера специального отряда быстрого реагирования Росгвардии, подполковника полиции Евгения Захарова наградили орденом Мужества посмертно. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Офицер специального отряда быстрого реагирования Росгвардии, подполковник полиции Евгений Захаров. Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Указом Президента Российской Федерации от 29 ноября 2021 года орденом Мужества посмертно награждён офицер специального отряда быстрого реагирования «Гранит» Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подполковник полиции Евгений Захаров, погибший 9 ноября в Санкт-Петербурге при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников.

«Спецназовец проявил мужество и отвагу, до конца оставшись верным служебному долгу», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 9 ноября сотрудники управления уголовного розыска Петербурга при поддержке бойцов Росгвардии проводили операцию по задержанию предполагаемых участников организованной преступной группы, занимающейся телефонным мошенничеством. Злоумышленники с подменных номеров звонили пожилым людям, представлялись их родственниками и под предлогом того, что якобы стали участниками ДТП, просили денег. По оперативным данным, участники группы причастны к нескольким подобным преступлениям, совершенным в Петербурге.

Оперативники выяснили, что один из участников группы, 38-летний мужчина, подрабатывает курьерской развозкой товара на автомобиле Fiat Ducato. Во время задержания на Пулковском шоссе, 52, фургон был блокирован бойцами Росгвардии, но наехал на сотрудника СОБР и скрылся, позже был задержан и арестован на время следствия.

* Евгений Захаров родился в городе Ковдор Мурманской области в 1973 году, проходил службу в правоохранительных органах с 2003 года, в СОБР «Гранит» с 2016 года, ветеран боевых действий, участвовал в контртеррористической операции, был награжден государственными наградами — медалью Суворова, медалью «За отличие в охране общественного порядка».

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