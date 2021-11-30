Санкт-Петербург, 30 ноября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Погибшего в Петербурге при задержании банды телефонных мошенников офицера специального отряда быстрого реагирования Росгвардии, подполковника полиции Евгения Захарова наградили орденом Мужества посмертно. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО Офицер специального отряда быстрого реагирования Росгвардии, подполковник полиции Евгений Захаров.

Указом Президента Российской Федерации от 29 ноября 2021 года орденом Мужества посмертно награждён офицер специального отряда быстрого реагирования «Гранит» Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подполковник полиции Евгений Захаров, погибший 9 ноября в Санкт-Петербурге при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников.

«Спецназовец проявил мужество и отвагу, до конца оставшись верным служебному долгу», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 9 ноября сотрудники управления уголовного розыска Петербурга при поддержке бойцов Росгвардии проводили операцию по задержанию предполагаемых участников организованной преступной группы, занимающейся телефонным мошенничеством. Злоумышленники с подменных номеров звонили пожилым людям, представлялись их родственниками и под предлогом того, что якобы стали участниками ДТП, просили денег. По оперативным данным, участники группы причастны к нескольким подобным преступлениям, совершенным в Петербурге.

Оперативники выяснили, что один из участников группы, 38-летний мужчина, подрабатывает курьерской развозкой товара на автомобиле Fiat Ducato. Во время задержания на Пулковском шоссе, 52, фургон был блокирован бойцами Росгвардии, но наехал на сотрудника СОБР и скрылся, позже был задержан и арестован на время следствия.

* Евгений Захаров родился в городе Ковдор Мурманской области в 1973 году, проходил службу в правоохранительных органах с 2003 года, в СОБР «Гранит» с 2016 года, ветеран боевых действий, участвовал в контртеррористической операции, был награжден государственными наградами — медалью Суворова, медалью «За отличие в охране общественного порядка».