Екатеринбург, 30 ноября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ограбили отделение «Промсвязьбанка». Предварительный ущерб составляет несколько миллионов рублей, сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Инцидент произошел в ночь на 30 ноября в отделении банка на улице Космонавтов. Неизвестные похитили около 5 миллионов рублей. Утром сотрудники прибыли на работу, однако попасть в здание не смогли. Работники вызвали мастера, который смог вскрыть дверь. Тогда и стало понятно, что в банк проникли злоумышленники.

Ночью в здании банка срабатывала сигнализация. На место выезжали сотрудники ЧОПа, с которым банк заключал договор об охране. Однако взлома они не обнаружили и уехали обратно.

По факту ограбления проводят проверку. Выясняются все обстоятельства происшествия.