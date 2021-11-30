Калуга, 30 ноября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. На Правом берегу Калуги утром 30 ноября автомобиль Hyundai Tucson на пешеходном переходе наехал на двух детей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov Место дорожного происшествия

В результате дорожного происшествия, которое произошло на перекресте улиц Фомушина и 65 лет Победы, травмированных после ДТП мальчиков семи и 12 лет госпитализировали. Устанавливаются подробные обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, особую озабоченность в калужском городском отделе ГИБДД вызывает рост числа наездов на пешехода на пешеходных переходах, которые, как правило, происходят по вине водителей и имеют тяжкие последствия. Только в период с 22 по 28 ноября в Калуге было зарегистрировано шесть наездов на пешеходов, в результате чего пострадали семь человек. Из них четыре ДТП произошло в темное время суток. Всего за 10 месяцев 2021 года в Калуге был зарегистрирован 61 наезд на пешеходов на пешеходных переходах, что на 15% больше по сравнению с 2020 годом. В результате дорожных происшествий три человека погибли, 63 — получили травмы различной степени тяжести.