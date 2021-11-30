Псков, , 10:35 — REGNUM В Псковской области из-за сильного снегопада без света остаются более шести тысяч жителей в 673 населенных пунктах. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Снегопад uknowgayle

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По данным на 09:00 мск 30 ноября, в Псковской области без электроснабжения остаются 673 населённых пункта в 14-ти из 24-х административных районов региона, в них живут более 6 тыс. человек.

«96 бригад энергетиков, порядка 370 специалистов, 100 единиц техники работают в Псковской области, чтобы оперативно устранять отключения электроснабжения населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Отметим, на помощь коллегам в Псковскую область прибыло пять бригад энергетиков из Республики Карелия, также ожидается прибытие еще семи бригад из Архангельской области.

Добавим, 30 ноября в Псковской области ожидается облачная погода. Днем снег, местами сильный с метелью. Ночью небольшой снег. Ветер западных направлений умеренный, днем местами порывистый. Температура днем 0…-5, ночью −5…−10 градусов.

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