Москва, 30 ноября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Публичный старт всероссийской благотворительной кампании «Забери друга из приюта» и презентация одноимённого фотопроекта с участием известных людей состоится 30 ноября в Москве в «Особняке на Волхонке». Об этом 30 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные животные

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню домашних животных, который отмечается ежегодно 30 ноября. Гостями вечера станут представители культурной и политической элит, а также представители бизнеса и общественности.

Кроме того, в его рамках будут представлены первые работы фотопроекта «Забери друга из приюта», отражающего основные посылы кампании посредством портретов известных персон, звезд культуры и спорта вместе с четвероногими друзьями.

Героями фотопроекта стали Рената Литвинова, Данила Козловский, Леонид Слуцкий, Сергей Федоров, Владимир Спиваков, Светлана Бондарчук, Елена Летучая, Екатерина Андреева, Владимир Пресняков, Анна Седокова, Леонид Ярмольник, Мария Миронова, Сергей Мазаев, Оксана Фандера, Егор Яковлев, Илона Броневицкая, Юлия Высоцкая, Хибла Герзмава, Карина Ротенберг, Фаина Захарова, Юлия Чичерина, Рита Мамун, Стас Пьеха, Сергей Бондарчук, Лиза Янковская, Иван Янковский, Сати Спивакова, Зара, Екатерина Мцитуридзе, Сэмми и другие.

Над проектом работали: фотохудожник Ирина Воителева, а также обладатель Гран-При «FaceControlAwards» и многократный участник Венецианского биеннале современного искусства, и фотографы Артур Бальбаков и Анастасия Иванова.

После презентации экспозицию «Забери друга из приюта» планируется представлять на площадках общественных пространств и улицах российских городов. Кроме того, на мероприятии выступит виртуозная саксофонистка лауреат Международных конкурсов и звезда нового поколения Вероника Кожухарова.

Отметим, кампания «Забери друга из приюта» реализуется по инициативе Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды. Её цель — формирование в обществе ответственного отношения к животным, повышение нравственности и развитие культуры милосердия.