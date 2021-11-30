Москва, , 10:28 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, передает корреспондент.

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Конвенция призвана обеспечить гражданам каждой из договаривающихся сторон и другим лицам, проживающим на их территориях, надежную правовую защиту личных, имущественных и неимущественных прав на территориях всех договаривающихся сторон.

Конвенция также направлена на развитие сотрудничества в области оказания учреждениями юстиции правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.

Ратификации конвенции не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, отмечается в сопроводительных документах.