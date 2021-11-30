Москва, 30 ноября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 21 декабря 2021 года возобновляет регулярные рейсы в Гавану (Куба). Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Unuudur.com Гавана, Куба

Из Москвы в Гавану начнут летать воздушные суда Airbus A350. Самолёт вмещает 316 пассажиров в трёх классах обслуживания.

Авиарейсы будут осуществляться два раза в неделю: по вторникам и пятницам. Продажа билетов на рейсы Москва-Гавана уже открыта.

ИА REGNUM ранее сообщало, в октябре в различные аэропорты Кубы начали приземляться самолёты 23 авиакомпаний разных стран.

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