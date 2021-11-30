В ВС Южной Кореи выявили 23 случая заражения коронавирусом
Сеул, 30 ноября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 30 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у двадцати трех человек, включая представителей сухопутных войск и специального подразделения при министерстве обороны.
Известно, что двадцать военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 614.
Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2328.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3032 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 447 230.
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